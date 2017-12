Prévisions météo: fini la neige, place à la pluie et à la douceur

Après une journée chaotique sur les routes, le temps s'adoucit ce week-end. Le mercure va grimper jusqu'à 13 degrés. Par contre, le vent, la pluie et la grisaille seront encore de la partie.

Ce samedi, après une période pluvieuse, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest. Sur la partie sud, le ciel sera très nuageux avec un plus grand risque de légères pluies, surtout l'après-midi. Les températures sont très douces pour la saison avec des maxima oscillant entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en Flandre.

La phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes a d'ailleurs été levée ce samedi matin en raison notamment de la hausse des températures sur l'ensemble du territoire.

Ce soir et la nuit prochaine, on attend assez bien de pluie. En cours de nuit, les précipitations deviendront moins intenses à partir de la France. Il fera très doux avec des minima variant entre 7 et 11 degrés.

Dimanche, le temps restera très nuageux avec temporairement de la pluie. Les quantités de pluie pourront parfois être importantes. Les maxima, atteints en matinée, varieront entre 8 et 11 degrés en haute et moyenne Belgique, et autour de 13 degrés en basse Belgique. Le vent sera assez fort avec des rafales de 70 ou 80 km/h. À la mer, il sera fort voire très fort avec des pointes de 80 ou 90 km/h.

Durant la nuit de dimanche à lundi, une zone d'averses assez intenses passera sur la Belgique. Sur le relief, les averses tomberont sous forme hivernale.