Prévisions météo: le pire est passé, Namur et Luxembourg toujours en proie aux crues

La Belgique a été secouée dans la nuit de mardi à mercredi sur l'ensemble de son territoire. Si le pire est passé, les provinces de Namur et du Luxembourg restent en pré-alerte de crue.

Les avertissements orange pour des vents violents ont pris fin ce mercredi après-midi. Seuls Namur et le Luxembourg restent en code jaune pour de la pluie. Ce soir et cette nuit, une courte accalmie sera suivie de nouvelles pluies en fin de nuit. Le vent va diminuer progressivement et les minima varieront de 2 à 8 degrés.



Namur et Luxembourg: code jaune pour de la pluie



Un avertissement jaune reste d'application pour les provinces de Namur et du Luxembourg pour de la pluie. Jusqu'à jeudi 20h, l'Institut royal météorologique prévoit par endroits jusqu'à 20-40 mm, dont la plupart des précipitations tomberont ce jeudi. Quelques problèmes locaux ne sont pas à exclure tenant compte de la saturation du sol en de nombreux endroits et des pré-alertes de crue.



De l'autre côté de la Belgique, le littoral reste sous code jaune jusqu'à jeudi 21h pour des rafales de vent pouvant atteindre les 80 km/h.





Les prévisions pour cette nuit



Ce soir, temps généralement sec avec parfois de larges éclaircies. Arrivée progressive de voiles nuageux d'altitude. Une averse résiduelle est encore possible sur le sud-est du pays. La nébulosité redevient ensuite plus abondante, puis une nouvelle zone de pluie abordera notre pays en fin de nuit par la frontière française. Ces pluies devraient atteindre les frontières de l'est en fin de nuit. Minima de 2 à 8 degrés. Vent assez fort d'ouest à sud-ouest devenant ensuite modéré de sud-ouest.





Jeudi: la pluie reste, surtout dans le sud et l'est du pays



Jeudi, d'abord des pluies parfois sous forme d'averses. L'après-midi, le temps redevient plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Pluies ou averses pourront cependant persister durant une grande partie de l'après-midi sur le sud et l'est du pays. Temps doux avec des maxima de 9 à 13 degrés.



Le vent de sud tourne à l'ouest en se renforçant pour devenir modéré à assez fort dans l'intérieur du pays avec des pointes de 70 km/h et fort le long du littoral avec des pointes de 80 km/h.



En soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi, ciel partiellement à très nuageux. Une nouvelle zone de pluie aborde l'ouest du pays en fin de nuit. Minima de 0 à 5 degrés avec un vent de sud-ouest qui redevient modéré. Des rafales de 60 km/h sont encore possibles en début de nuit.





Pas d'amélioration pour le week-end



Vendredi, le temps sera variable avec alternance de quelques éclaircies et de périodes très nuageuses donnant parfois lieu à des ondées par endroits. Sur le sud-est du pays, le ciel devrait être souvent très nuageux avec un risque plus important de pluie. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.



Durant le week-end, des courants de nord-est progressivement plus frais circuleront sur notre territoire, juste à l'avant d'un front marquant la limite avec de l'air plus doux mais humide sur le nord de la France. La confrontation entre ces deux masses d'air au-dessus de nos régions, devrait être à l'origine d'un ciel très nuageux avec des périodes de pluie ou de neige (généralement fondante) à partir du sud-est.Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés samedi, et entre 1 et 5 degrés dimanche. Le vent de nord-est, parfois assez fort, augmentera la sensation de froid.