Prévisions météo: le vent a enfin faibli et cède sa place à des températures anormalement... élevées

Vous l'avez certainement remarqué cette nuit et ce jeudi matin: le vent a enfin faibli. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut espérer revoir un peu de ciel bleu...

Des périodes de pluie surviendront graduellement jeudi depuis la frontière franco-belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera très doux, avec des maxima atteignant 9 à 13 degrés. Le vent deviendra assez fort voire fort dans l'intérieur du pays.



Quelques averses sont attendues depuis la Côte, tandis que le temps devrait rester sec durant l'après-midi à l'ouest et au centre. Les maxima, très doux, seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent, de secteur sud tournant à l'ouest-sud-ouest, se renforcera en cours de journée pour devenir assez fort à fort à l'intérieur du pays et fort à très fort le long du littoral. Des rafales atteindront 60 à 70 km/h, avec des pointes de 70 à 80km/h à la mer.

En soirée et la nuit prochaine, il fera généralement sec mais la nébulosité deviendra abondante et des périodes de pluie sont attendues depuis l'ouest. Les minima oscilleront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 7 degrés à l'ouest.

Vendredi, le temps restera variable, les éclaircies alternant avec des périodes très nuageuses pouvant amener des ondées par endroits. Le thermomètre affichera entre 5 et 10 degrés.

Les nuages devraient dominer le ciel durant le week-end, avec des périodes de pluie ou de neige fondante à partir du sud-est. Il fera plus frais, les maxima ne dépassant pas 4 à 7 degrés samedi et 1 à 5 degrés dimanche.