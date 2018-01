Prévisions météo: ne vous fiez pas aux éclaircies de ce mardi matin, car dès ce soir, c'est "code orange"

La journée de mardi verra d'abord quelques périodes de soleil avant que la nébulosité n'augmente. Des "pluies intenses" arrivent, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent va également devenir violent.

Un peu de répit dans cette météo très hivernale qui plombe notre ciel depuis quelques semaines. En matinée, ce mardi, le soleil sera présent sur de nombreuses régions. La nébulosité sera toutefois encore temporairement plus abondante dans l'extrême est du pays, où quelques précipitations résiduelles resteront possibles.





Les nuages sont de retour...

Durant l'après-midi, les champs nuageux envahiront la Belgique depuis l'ouest et il pleuvra ensuite graduellement un peu partout. Les précipitations prendront éventuellement un caractère hivernal sur le relief. En fin d'après-midi, les températures avoisineront les 2 degrés sur les hauteurs, 6 ou 7 degrés dans le centre et 8 degrés à la côte. Le vent sera modéré de secteur ouest revenant au secteur sud-sud-ouest. En fin de journée, dans le sud-ouest du pays et à la côte, le vent se renforcera pour devenir assez fort. Mardi soir, il fera provisoirement plus sec.



Pluies intenses, orages, vents violents: "code orange"

La nuit suivante, des pluies intenses envahiront à nouveau le territoire, donnant entre 5 et 10 l/m². Après minuit, un orage local n'est pas exclu. Les minima atteindront 4 à 9 degrés mais au fil des heures les températures grimperont jusqu'à 10 ou 11 degrés dans le centre. L'ensemble du territoire est par ailleurs placé sous code orange pour la nuit de mardi à mercredi en raison des vents violents. L'IRM avait auparavant lancé une telle mise en garde pour la côte uniquement, tandis que le reste du pays se trouvait sous code jaune. Le vent devrait finalement atteindre une puissance de 7 Beaufort sur le littoral et de 6 Beaufort à l'intérieur du pays. Pendant la seconde partie de la nuit, les rafales pourront monter jusqu'à 110 km/h, voire davantage localement. Le code orange indique qu'"un vent très fort avec des rafales encore plus fortes" sont attendus. "La vitesse du vent et des rafales est exceptionnellement élevée au-dessus des terres. Ce vent très fort avec des rafales rend la marche pénible face au vent, les arbres sont fortement secoués et des gros arbres peuvent être renversés, des branches peuvent se briser et des dégâts sérieux peuvent être occasionnés aux habitations." L'IRM appelle donc à la plus grande prudence.





Parcs fermés à Bruxelles

Les espaces verts de la Région bruxelloise seront fermés au public dans la nuit de mardi à mercredi et toute la journée du mercredi pour des raisons de sécurité, annonce Bruxelles Environnement. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement recommande de ne pas circuler dans les parcs, bois et forêts de la Région entre mardi 18 heures et jeudi 4 janvier. L'accès à ces espaces sera interdit et, pour ceux ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées. Les gardiens de parc et les surveillants forestiers seront également présents pour informer le public. La réouverture est prévue jeudi en matinée, après inspection, nettoyage et sécurisation des espaces verts. Bruxelles Environnement préconise en outre d'éviter de se tenir à proximité des arbres.



1722 activé

Le Service public fédéral Intérieur activera mardi à partir de 20 heures le numéro 1722. Les personnes qui font face à des dégâts liés aux fortes rafales de vent ou aux inondations prévues par l'IRM sont priées de composer ce numéro pour joindre les pompiers, insiste le SPF Intérieur. Le 112 est en effet réservé aux situations de danger vital. Le numéro 1722 a été mis en place le 1e août 2017 afin de désengorger le 112 quand il n'y a pas d'alerte vitale mais que l'intervention des pompiers est requise. "Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722", prévient l'administration. Le SPF Intérieur demande en outre aux personnes qui composent le numéro 1722 de faire preuve de patience. "Ne raccrochez pas car vous reviendrez au début de la file d'attente si vous rappelez quelques minutes plus tard. Pendant une intempérie, le nombre d'appels est important et augmente très rapidement. Les pompiers font leur possible pour intervenir aussi vite que possible mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, si vous avez déjà appelé le 1722, ne rappelez plus pour demander quand les pompiers arriveront". En cas d'interruption de l'appel, le SPF Intérieur conseille de ne pas rappeler immédiatement mais un peu plus tard.