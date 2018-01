Temps sec mais gris

(Belga) Le temps sera sec mais la grisaille persistera dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima oscilleront autour de 1 degré dans les Hautes Fagnes, 3 degrés dans le centre et 5 degrés en Lorraine belge.

Des éclaircies sont toutefois attendues au nord et au nord-ouest du pays. Le vent froid, de secteur nord, sera modéré à assez fort, des rafales pouvant atteindre 50km/h. En soirée, le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies localement, tandis que les nuages bas seront présents en de nombreux endroits durant la nuit. Les minima ne dépasseront pas 0 à 2 degrés. Les élèves retrouveront les bancs de l'école sous les nuages lundi mais des éclaircies devraient apparaître graduellement. Le temps sera sec, sous des maxima d'environ 2 degrés en Hautes Fagnes, 4 ou 5 degrés dans le centre et jusqu'à 6 degrés à l'extrême sud du pays. Le vent, toujours piquant, sera modéré. La journée de mardi débutera sous une nébulosité variable et au sec. Une faible perturbation pourra ensuite provoquer de la bruine et de fines pluies sur les régions le long de la frontière française. Les températures varieront entre 4 et 8 degrés. (Belga)