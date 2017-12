Un ciel très souvent couvert cette semaine

(Belga) Mardi, le ciel sera changeant avec quelques averses locales, pouvant parfois adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais, annonce l'IRM qui prévoit des maxima entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera encore bien présent et s'intensifiera en fin de semaine.

La nuit prochaine, une faible zone de pluie traversera notre pays depuis l'ouest. En Ardenne, de faibles chutes de neige ou de neige fondante sont attendues plus tard dans la nuit. Minima entre 0 degré en Haute Ardenne et 4 ou 5 degrés dans le centre et l'ouest. Mercredi matin, des averses seront encore présentes dans la moitié est, sous forme de neige ou de neige fondante sur les hauteurs. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec parfois même des éclaircies. En cours d'après-midi, une nouvelle zone de pluie atteindra l'ouest et quelques averses se déclencheront ailleurs. Maxima entre 2 et 7 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Il deviendra plus tard assez fort à l'ouest et même très fort au littoral avec des rafales de 80 km/h ou davantage. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la zone de pluie s'enfoncera sur tout le pays. En Haute Belgique, il tombera encore de la neige ou de la neige fondante. Une couche de plusieurs centimètres se formera sur les hauteurs ardennaises. Minima de 0 à -2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 2 degrés dans le centre et 4 degrés à la mer. Au littoral, le vent sera d'abord encore très fort avec des pointes de 80 km/h. Ailleurs, les rafales se limiteront à 65 km/h. Jeudi, quelques averses de neige fondante ou de neige seront temporairement possibles sur le nord et l'est du pays en début de journée. Ensuite, le temps deviendra partout généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Maxima proches de 0 degré en Ardenne et autour de 4 ou 5 degrés ailleurs. Vendredi, une perturbation active traversera nos régions d'ouest en est. En Ardenne, il s'agira de neige et plus tard dans la journée de neige fondante. Ailleurs, on attend aussi de la neige ou de la neige fondante, se transformant l'après-midi en pluie. Maxima entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent restera assez soutenu. (Belga)