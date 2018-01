Un début de semaine sec mais plus frais

(Belga) Tout comme dimanche, le temps restera sec lundi, des éclaircies se développant même dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 5 ou 6 degrés dans le centre du pays sous un vent désagréable d'est à nord­ est, généralement modéré, indique samedi l'IRM.

Mardi, en matinée, quelques éclaircies seront encore possibles mais la nébulosité augmentera par la suite. Le temps sera toutefois généralement sec avec des maxima tournant autour de 5 ou 6 degrés dans le centre. Le vent, d'abord faible à modéré d'est à sud­ est, deviendra modéré et s'orientera au sud­ ouest. De mercredi à vendredi, nos régions devraient rester sous influence anticyclonique avec par conséquent un temps généralement sec sous un vent faible. Les nuages resteront toutefois nombreux. Les maxima évolueront peu et varieront entre 5 et 7 degrés dans le centre du pays.