Prévisions météo: la pluie et le vent vont-ils gâcher la fête?

Il faisait déjà particulièrement doux à l'aube dimanche et les maxima devraient se maintenir au-dessus des 10 degrés partout en Belgique pour cette dernière journée de l'année. La pluie et le vent viendront gâcher la fête.

Une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est dimanche. Localement, il faudra s'attendre à pas mal de précipitations. L'après-midi, le temps deviendra plus sec dans l'ouest du pays avec quelques éclaircies. Les maxima iront jusqu'à 13 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera assez fort à localement fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h et 80 au littoral, annonce l'IRM.

La nuit prochaine, des averses sont encore attendues et pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne en fin de nuit. Les minima s'échelonneront de 2 à 6 degrés. Le vent de sud-ouest sera à nouveau assez fort à parfois fort avec des rafales allant jusque 70 km/h, voire plus sous les averses les plus intenses. A la mer, le vent sera fort et les rafales pourront atteindre 90 km/h.

Le Jour de l'An, une dépression de tempête transitera de la France vers l'Allemagne en passant par notre pays. Elle sera à l'origine de périodes de pluie, parfois modérée, et éventuellement de quelques chutes de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures maximales varieront entre 3 et 8 degrés. Le vent restera soutenu. Dans l'ensemble, les précipitations seront abondantes ces prochaines heures et l'IRM prévoit, jusqu'à mardi compris, plusieurs zones de pluie avec un cumul de 40 litres d'eau par mètre carré voire plus par endroits.