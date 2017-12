Un temps plus frais et de la neige par endroits pour l'après-Noël

(Belga) Après une journée de Noël sous le signe de la grisaille et de la douceur, le temps devrait se rafraîchir et des chutes de neige sont attendues par endroits, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, il fera d'abord encore très nuageux avec seulement ici et là quelques bruines résiduelles. La douceur restera au rendez-vous puisque les maxima oscilleront entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Ce soir, le temps sera sec avec des éclaircies surtout dans l'est du pays. Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau depuis l'ouest et de la pluie suivra en cours de nuit. Localement en Ardenne, il pourrait s'agir de neige fondante avec des minima proches du 0 degré ou légèrement positifs. Ailleurs, les températures descendront vers des valeurs comprises entre 3 et 5 degrés. En outre, le vent deviendra de plus en plus présent, assez fort à parfois fort de secteur sud avec des pointes de 70 à 80 km/ h ou par endroits un peu plus. Demain mardi, le temps sera variable avec quelques averses, adoptant parfois un caractère hivernal en Ardenne. Il fera plus frais avec des maxima entre 2 ou 3 degrés en Hautes Fagnes et 6 à 7 degrés en Flandre. Le vent sera encore modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou, en haute Ardenne, de neige fondante. Jeudi, le temps sera d'abord variable avec des chutes de neige sur les hauteurs et des averses de pluie, grésil ou neige fondante ailleurs. Dans le courant de la journée, un temps plus sec s'installera depuis l'ouest. Il fera plus frais avec des maxima de 0 degré en Haute Belgique à 5 degrés à la mer. Vendredi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est avec de la neige le matin en Ardenne, et un risque de neige fondante ailleurs. Au fil des heures, les précipitations se transformeront en pluie. Les maxima seront compris entre 1 degré en Haute Belgique et 7 degrés au littoral. (Belga)