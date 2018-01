48e campagne des Îles de Paix du 12 au 14 janvier

(Belga) La 48e campagne de récolte de fonds et de sensibilisation des Îles de Paix se déroulera du 12 au 14 janvier prochains au profit de projets axés sur l'agriculture familiale durable que l'ONG mène au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, en Tanzanie et au Pérou, annonce mercredi l'organisation. Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront durant ces trois jours et sillonneront la Wallonie et Bruxelles pour vendre le symbole des Îles de Paix, les modules en forme de bonhomme, ainsi que des bracelets, des sacs en coton et des essuies. Un montant de 865.000 euros avait été récolté en 2017 par l'association, qui espère franchir le seuil du million d'euros cette année.

Active depuis 1962 mais constituée officiellement en 1965 par le prix Nobel de la Paix Dominique Pire, l'ONG agit en Afrique et en Amérique du Sud pour garantir la sécurité alimentaire et augmenter les revenus des populations, assurer un meilleur accès aux services de base (eau potable, soins de santé, scolarisation, ...) et améliorer la gestion et la démocratie locales. Depuis 2017, l'accent est particulièrement mis sur les formations pour une agriculture familiale durable. Îles de Paix vise ainsi à "diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l'environnement" par le biais de formations et de suivis rigoureux sur place. Au total, 300.000 agriculteurs sont accompagnés "pour qu'ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie". "Ils peuvent ainsi arriver à produire plus de céréales avec moins d'engrais chimiques, faire pousser des légumes avec moins d'eau, agrandir leur élevage et améliorer la santé de leurs animaux", explique l'ONG. "En débattant de pratiques observées ailleurs, de nombreuses expérimentations sont choisies et testées par les paysans: fumure organique, réalisation de compost à base de déjections animales, associations de cultures, nouvelles façons de travailler le sol, amélioration du cadre de vie et aménagement de leurs fermes ou parcelles, etc." Outre l'achat de sachets de modules, de bracelets, de sacs en coton et d'essuies, les personnes désireuses de soutenir les actions des Îles de Paix peuvent effectuer des dons via le numéro de compte BE97 0000 0000 4949. (Belga)