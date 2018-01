Accident au Pérou: le bilan s'alourdit

(Belga) Selon un nouveau bilan, au moins 36 personnes sont mortes mardi au Pérou dans l'accident lors duquel un car percuté par un camion a chuté d'une falaise d'une centaine de mètres, le long du Pacifique.

Six heures après l'accident qui a eu lieu en fin de matinée au niveau du "virage du diable", à 45 kilomètres au nord de Lima, "30 corps ont été retirés et six sont encore sous le car", a déclaré à la presse le colonel Dino Escudero, chef de la police de la route. Un précédent bilan faisait état de 25 morts. Seuls six occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés, dont quatre dans un état grave. La carcasse du car se trouve au pied de la falaise et à quelque mètres de la mer, désormais menacée par les vagues de la marée montante. Il transportait 55 passagers et deux chauffeurs.