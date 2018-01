Accident aux conséquences mortelles à Lessines

(Belga) Un grave accident de la circulation s'est produit vendredi matin à Lessines. Très grièvement blessée, la conductrice d'un des deux véhicules est décédée, apprend-on dimanche auprès du parquet.

Par la voix de Dominique Scholaert, substitut du procureur du roi de Tournai-Mons, le parquet a indiqué dimanche en début de soirée que la conductrice impliquée vendredi matin dans un grave accident de la circulation dans la région de Lessines avait succombé à ses blessures. La victime est une mère de famille d'origine néerlandophone âgée d'une trentaine d'années. L'accident s'est produit vendredi, vers 08h15 du matin, à Ogy, dans l'entité de Lessines. Débouchant d'un chemin de terre, la conductrice s'est engagée sur la RN57 faisant la liaison entre Renaix et Lessines. Cette dame, qui était accompagnée de sa fille âgée de 8 ans, n'a pas vu un véhicule qui circulait sur la nationale. Le choc entre les deux voitures a été particulièrement violent. La voiture de la conductrice a été projetée contre un arbre et a terminé sa course dans un fossé. Très grièvement blessée, cette dame a été admise en milieu hospitalier à Grammont où elle est malheureusement décédée ce week-end. Sa fille, qui n'a pas été blessée, avait été conduite en observation à la clinique Santa-Maria de Renaix. Le conducteur de l'autre voiture est indemne. Choqué, il avait néanmoins été hospitalisé à Renaix. (Belga)