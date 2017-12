Centenaire de la Première Guerre mondiale - La Flandre libère 177.900 euros pour commémorer la fin de la Première Guerre

(Belga) Le gouvernement flamand a débloqué un subside de 177.900 euros pour le projet 100 ans d'Armistice, qui doit commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, a fait savoir mardi le ministre-président Geert Bourgeois (N-VA), en charge de la Politique extérieure et du Patrimoine immatériel.

La plupart des commémorations de la Première Guerre mondiale tourneront l'an prochain autour de l'Armistice, le 11 novembre. La date marque la fin du conflit qui avait commencé à l'été 1914 lorsque l'héritier de l'empire autro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand, avait été abattu à Sarajevo. La Flandre a octroyé 177.900 euros au bureau de tourisme de Flandre occidentale (Westtoer) pour organiser les commémorations en collaboration avec les communes d'Ypres et Zonnebeke, de l'ASBL Last Post Association et de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC). "Le gouvernement flamand sera encore mobilisé en 2018 à l'occasion des commémorations de la Première Guerre mondiale. Pour la dernière année, l'accent sera mis sur toute une série d'activités qui graviteront autour des dernières opérations militaires en territoire flamand, de la libération et de l'armistice", a indiqué M. Bourgeois. Les autorités régionales ont encore concédé 60.000 euros à Last Post Association pour aider cette dernière à organiser au mieux l'année 2018 et l'après centenaire. De cette manière, l'association peut garantir une organisation de qualité pour des événements comme les réceptions internationales et les occasions spéciales. Elle est notamment chargée de la cérémonie du Last Post chaque soir à 20 heures sous la porte de Menin à Ypres.