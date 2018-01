Courcelles: un automobiliste grièvement blessé après un tonneau

(Belga) Une voiture a fini sa course sur le toit, dans un ruisseau de Courcelles, ce lundi soir. Inconscient à l'arrivée des secours, le conducteur a été dégagé par les pompiers et transporté en milieu hospitalier. Son état de santé est jugé inquiétant.

Un accident est survenu, ce lundi vers 19h00, sur la route de Viesville Sarts à Courcelles, indiquent les services de secours. Un automobiliste seul en cause a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie du virage, sous le viaduc de l'autoroute E42. La voiture a percuté violemment un muret avant d'effectuer un tonneau et de retomber sur le toit, dans un ruisseau serpentant au fond d'un petit ravin. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux suivis d'un SMUR et d'une ambulance. Inconscient à l'arrivée des secours, le conducteur a été dégagé et soigné sur place durant plus d'une demi-heure avant d'être transporté en milieu hospitalier. Son état de santé était jugé inquiétant par les médecins. (Belga)