Face aux appels à la démission de Theo Francken, Bart De Wever réagit avec ironie

Plus de 200 personnes se sont rassemblées samedi matin devant la gare Centrale à Bruxelles afin de délivrer au secrétaire d'État de l'Asile et de la Migration, Theo Francken, un "ordre de quitter le territoire". Par cette action symbolique, les manifestants veulent clairement faire savoir que, pour ce qui les concerne, le secrétaire d'État N-VA doit démissionner.

"Avec l'affaire du Soudan, nous sommes parvenus aujourd'hui aux limites de ce qui est déontologiquement supportable", avait relevé l'eurodéputé libéral Gérard Deprez (MR) et proche du Premier ministre Charles Michel, dans les lignes de L'Echo mercredi.

Face aux polémiques qui ont agité le monde politique autour de Theo Francken, le patron de la NV-A, Bart De Wever, qui est en vacances au Maroc, a réagi sur sa page Facebook via une photo d'un dromadaire et une courte légende. "Je me suis demandé si Theo devait partir…", a-t-il écrit avant d'ajouter un commentaire: "Et la caravane passe…".