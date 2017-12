Fêtes du Nouvel An: un mort aux Pays-Bas à cause des feux d'artifice

(Belga) Un homme est mort aux Pays-Bas lors de tirs de feux d'artifice, a annoncé la police néerlandaise, alors que le débat sur la dangerosité d'une tradition particulièrement vive resurgit à la fin de chaque année.

"Un homme a perdu la vie lors d'un incident avec des feux d'artifice", a annoncé la police de la province de Flevoland (centre) sur son compte Twitter en début de soirée samedi, sans donner d'éléments sur l'identité de la victime. Les nombreux "témoins ont été pris en charge" et sont entendus pour déterminer les conditions de l'accident, a-t-elle précisé, alors que des médias néerlandais rapportaient que deux jeunes enfants, sains et saufs, avaient assisté au drame, dans le village de Swifterband, avant d'être recueillis par les secours. Comme chaque année, ces tirs sont fréquents depuis vendredi dans les bourgs et les villes néerlandaises. A La Haye, les tirs de feux d'artifices résonnaient de façon continue en cette veille de réveillon. Le drame est survenu alors que le débat ressurgit annuellement aux Pays-Bas autour de l'insécurité des feux d'artifices, que des millions de Néerlandais ont coutume d'allumer à l'approche du soir du 31 décembre, ce qui blesse des centaines de personnes chaque année et fait parfois des morts. Cet accident mortel est le deuxième en quatre ans, a relevé la télévision publique néerlandaise NOS. Depuis l'explosion en 2000 d'un entrepôt de feux d'artifice dans un quartier résidentiel d'Enschede (est), qui avait fait 22 morts, la vente de feux d'artifice aux Pays-Bas est limitée aux 29, 30 et 31 décembre mais nombre de Néerlandais passent la frontière belge ou allemande pour s'approvisionner. (Belga)