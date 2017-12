Gilly: un homme jette un poêle par la fenêtre et met le feu à deux voitures

(Belga) Un début d'incendie s'est déclaré dans un appartement de Gilly (Charleroi) samedi soir. Pris de panique, l'occupant des lieux a saisi son poêle au pétrole et l'a jeté par la fenêtre. Deux véhicules stationnés en contrebas ont pris feu.

Les faits se sont produits peu avant 19h00, dans un immeuble de la chaussée de Châtelet à Gilly, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un habitant du cinquième étage a constaté que son poêle au pétrole était à l'origine d'un début d'incendie. Dans la panique, il a saisi ce dernier et l'a jeté par la fenêtre. Le poêle s'est écrasé cinq étages plus bas, répandant les hydrocarbures sur deux véhicules en stationnement qui ont aussitôt pris feu. Les pompiers sont intervenus mais n'ont pu empêcher la destruction des voitures. On ne déplore toutefois pas de blessé. (Belga)