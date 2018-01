Il y aura un plan sur le pacte énergétique cette année, assure Rutten

(Belga) Le Pacte énergétique ne sera pas reporté aux négociations gouvernementales d'après les élections de 2019, a assuré la présidente de l'Open Vld, interrogée dans "De Zondag".

"Le Pacte énergétique viendra cette année. C'est inscrit dans les accords de gouvernement flamand et fédéral. Je m'en tiens aux accords et je pars du principe que tout le monde s'y tient. Celui qui ne s'y tient pas jette l'accord de gouvernement à la poubelle", a-t-elle déclaré. La N-VA s'oppose jusqu'à présent au projet de Pacte négocié entre les ministres régionaux et fédéral de l'Energie, et plus particulièrement à la confirmation de l'échéance de sortie du nucléaire en 2025. Pourtant, les nationalistes flamands ont confirmé cette échéance en 2015 en votant la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, a fait remarquer la présidente libérale. "Faire le choix de la vieille énergie nucléaire n'est pas une option. Et faire le choix de la nouvelle énergie nucléaire nous coûterait des milliards. Ce n'est donc pas une piste non plus. Nous devons faire le choix de l'avenir. C'est pour cela que le Pacte énergétique est crucial", a souligné Mme Rutten. (Belga)