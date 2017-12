JO 2018 - "99% de chance que je participe aux Jeux Olympiques" assure le skieur Kai Alaerts

(Belga) Lors des épreuves de ski alpin de Jeux Olympiques d'hiver, la Belgique peut envoyer une skieur et une skieuse. Ceux qui auront la chance d'aller au PyeongChang seront connus après un processus de sélection de la Fédération belge de ski. Chez les femmes, Kim Vanreusel se trouve en tête de liste. Après la grave blessure d'Armand Marchant, le premier Belge à avoir décroché des points lors de la coupe du Monde, le ticket devrait revenir à Kai Alaerts chez les messieurs.

"Il n'y a plus d'épreuves où je pourrais perdre ma place en haut de liste. J'attends l'accord de la fédération mais il y a 99% de chance que je participe aux Jeux Olympiques", a déclaré mardi Alaerts lors du point presse de la Team Belgium à Wilrijk. "Aux JO, il y a souvent des surprises, surtout en ski. Je vais faire mon maximum et on verra ce qu'il adviendra. Mon objectif est le top 30." En tant que skieur belge, Alaerts est conscient qu'il est difficile de marquer des points au niveau international. "J'ai un point de chute en Autriche. Je reste là-bas entre septembre et avril avec un entraîneur suédois qui a entraîné l'équipe nationale suédoise en coupe du Monde il y a quelques années. Mais évidemment, on a des années de retard sur les skieurs de pays tels que la Suisse ou l'Autriche. Ils ont également la possibilité de faire des stages en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Sud. On n'a pas cette chance en Belgique. C'est à nous de prouver de ce qu'on peut faire et peut-être que les moyens suivront." Alaerts ne reçoit actuellement aucun soutien d'une fédération ou d'une association. "Je fais tout avec mes propres moyens. J'ai des sponsors privés, des amis et une famille qui vit pour le sport. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir de cette manière. J'ai 28 ans mais certains skieurs concourent parfois jusqu'à 40 ans. En Belgique, on ne peut encore vivre du ski, c'est dommage." (Belga)