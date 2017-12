JO 2018 - Sebbe De Buck: "Avec mes tricks, je dois viser la finale"

(Belga) Sebbe De Buck est, derrière le champion du Monde Seppe Smits, le deuxième snowboarder belge aux JO d'hiver de PyeongChang. Après sa quatrième place aux Mondiaux de slopestyle, De Buck peut rêver d'une médaille en Corée du Sud.

"La tension commence à monter, il reste six semaines avant les Jeux Olympiques. Je me sens bien dans ma tête et sur la neige. Je suis prêt", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la Team Belgium mardi à Wilrijk. À 22 ans, le snowboarder va passer ses dernières semaines de préparation loin d'une Belgique privée de neige. "Une fois que j'ai terminé toutes mes obligations, je pars à l'étranger pour retrouver la neige. J'ai encore prévu un voyage au Japon avant de participer aux X-Games, une des plus grandes compétitions de snowboard. Je pense que c'est la préparation idéale." À PyeongChang, tous les regards seront rivés vers Seppe Smits, double champion du Monde de slopestyle. Mais De Buck est également ambitieux. "Je vise une place une finale et je pense que c'est dans mes cordes avec mes tricks. À partir de là, tout est possible." Tout comme Smits, De Buck a donné sa priorité au slopestyle par rapport au Big Air, l'autre discipline à laquelle ils participeront. "En slopestyle, on fait plus appel à la créativité. On peut choisir son propre parcours. Je pense que c'est un de mes points forts de pouvoir faire un parcours à la fois technique et créatif." (Belga)