La prison de Saint-Gilles en service minium pendant 48 heures

(Belga) La prison de Saint-Gilles fonctionne en service minimum depuis samedi matin, pour une durée de 48 heures, à la suite d'une agression subie par une membre du personnel qui se rendait au travail, annonce samedi la RTBF. L'information a été confirmée à l'agence Belga par Laurent Lardinois, délégué CGSP.

La personne "a été agressée samedi matin dans la station de pré-métro Albert et a été blessée", précise-t-on de sources syndicales. La victime a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins. En réaction à cette agression, le personnel de la prison a décidé de travailler en service minimum pendant 48 heures. "Cela signifie que les repas sont servis et que tout le monde reçoit les soins médicaux nécessaires", explique Laurent Lardinois. "Mais les visites ne sont pas possibles. Nous allons tout de même veiller à ce que tous les détenus puissent appeler leur famille ce week-end. Lundi 1er janvier, le travail reprendra normalement et les visites seront à nouveau possibles." (Belga)