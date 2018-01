(Belga) Malgré la météo capricieuse, le tourisme a progressé en Wallonie durant ces vacances d'hiver, tant en termes de taux d'occupation dans les hébergements qu'en ce qui concerne la fréquentation des attractions, indique samedi le ministre wallon du Tourisme, René Collin, sur base d'une analyse menée par l'Observatoire du Tourisme Wallon auprès des opérateurs touristiques de la Région (hébergements, attractions mais également des Maisons du tourisme) entre le 23 décembre 2017 et le 4 janvier 2018.

Ainsi, le taux d'occupation des hébergements a progressé de 1,8% par rapport à l'an dernier, pour dépasser désormais les 65% "grâce notamment à la progression des hôtels (+12%), mais également à la stabilité (+0,2%) des hébergements de terroir qui affichent un taux d'occupation de 80%", précise le ministre. Sur base provinciale, le Luxembourg reste la destination la plus prisée en matière d'hébergement avec un taux d'occupation de 77,5% (+3,1%) suivie par Liège (72,8%, +2,5%). Si la province de Namur reste stable (61,2%, +2,7%), le Hainaut marque légèrement le coup avec une baisse de 6,4% pour se fixer à 55%. Le Brabant wallon ferme la marche avec 44% de taux d'occupation mais engrange la plus forte progression avec 12,8% d'augmentation par rapport à l'an dernier, ajoute-t-il. Quant aux attractions du sud du pays, elles ont enregistré une augmentation du nombre de visiteurs de 3,1%, la province de Liège affichant même une hausse de 14,1% alors que les provinces du Brabant wallon (-1,7%), de Namur (+1,1%) et du Luxembourg (+2,3%) sont restées relativement stables. "Une importante majorité des acteurs touristiques wallons (81%, en hausse de 8%) se disent très satisfaits ou satisfaits de la fréquentation du public durant la période des fêtes de fin d'année", conclut le ministre en rappelant que le tourisme pèse 6% du PIB wallon et génère près de 60.000 emplois non-délocalisables. (Belga)