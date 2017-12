Les Responsible Young Drivers se préparent pour la nuit du Nouvel An

(Belga) Une cinquantaine de conducteurs volontaires se sont déjà portés candidats auprès des Responsible Young Drivers (RYD) pour rapatrier gratuitement des fêtards lors de la nuit du Nouvel An et des inscriptions arrivent encore, indique mercredi Antoine Van Laethem, coordinateur des RYD Wallonie-Bruxelles. L'opération en sera cette année à sa 26e édition.

Chaque année, environ 80 volontaires de tous âges passent la nuit du Nouvel An à reconduire les fêtards à bon port et en toute sécurité. L'an dernier, les RYD ont compté 1.500 clients lors du passage à la nouvelle année. Des tests de conduite ont déjà été organisés pour les inscrits et d'autres le seront encore jeudi. Les volontaires sont soumis à un parcours d'une vingtaine de minutes lors duquel un instructeur juge des critères techniques comme respecter les limitations de vitesse, le code de la route etc. Ceux qui ne réussissent pas peuvent toutefois participer à l'opération au service du dispatching, précise Antoine Van Laethem. "Les RYD sont une solution de secours, ce n'est pas un taxi", rappelle ce dernier. "Le but premier est d'avoir un BOB dans le groupe. Si celui-ci ne tient pas son engagement, nous sommes là." Les Responsible Young Drivers peuvent être contactés dès minuit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et ce jusqu'à 06h00, via le numéro 0902/69.669. (Belga)