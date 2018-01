Les travaux préparatoires pour la rénovation des tunnels Reyers débutent lundi

(Belga) Les travaux préparatoires liés à la rénovation de quatre des six tunnels Reyers seront entamés ce lundi 8 janvier, rappelle dimanche Bruxelles Mobilité.

Ces travaux préliminaires seront menés sur les voiries en surface. Les premières déviations, qui seront adaptées en fonction de l'évolution d'un chantier qui doit durer au total un an, ne seront toutefois d'application qu'à partir du week-end prochain. Le premier tunnel fermé à la circulation sera celui de l'E40 vers Meiser et ce, dès le vendredi 26 janvier jusqu'à Pâques. Ce tunnel sera en effet démoli et reconstruit. Il rouvrira ensuite pour permettre la circulation pendant les travaux réalisés aux autres tunnels jusqu'à la fin du chantier global. L'organisation du chantier en plusieurs phases permettra d'éviter une fermeture simultanée des quatre tunnels, souligne Bruxelles Mobilité. Durant la période des travaux, les automobilistes venant de l'extérieur de Bruxelles seront invités à opter pour un autre itinéraire qui leur sera signalé depuis le Ring. Le tunnel de l'E40 vers le centre et le tunnel Belliard (du centre vers l'E40) resteront ouverts pendant tout le chantier. En surface, sur le boulevard Reyers, entre Montgomery et Meiser, Bruxelles Mobilité ambitionne de maintenir autant que possible 2x2 bandes de circulation. (Belga)