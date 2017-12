Nouveau le 1er janvier - Dorian de Meeûs devient rédacteur en chef de La Libre Belgique

(Belga) Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de Lalibre.be depuis 2012, remplace Francis Van de Woestyne au poste de rédacteur en chef de La Libre Belgique.

Rédacteur en chef de La Libre Belgique depuis 2013, Francis Van de Woestyne avait demandé fin octobre dernier à être déchargé de ses fonctions à partir du 1er janvier 2018. Il avait invoqué des raisons personnelles mais aussi professionnelles, faisant référence à la mutation numérique du quotidien. Dorian de Meeûs, 38 ans, était entré chez IPM comme rédacteur en chef vidéo en 2011, après avoir été journaliste durant sept ans à Canal Z et consultant en communication de crise et en relations presse. Ce licencié de l'ULB en journalisme et communication enseigne parallèlement à l'Ihecs. Le nouveau rédacteur en chef sera assisté des actuels rédacteurs en chef adjoints Xavier Ducarme et Nicolas Ghislain. (Belga)