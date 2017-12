Nouveau le 1er janvier - La coopération technique belge (CTB) devient Enabel

(Belga) Le nom de la Coopération technique belge (CTB) changera au 1er janvier pour devenir Enabel.

Le Conseil des ministres avait déjà approuvé le 15 avril 2016 les grandes lignes de la transformation de l'agence d'exécution de la coopération gouvernementale belge CTB en une agence de coordination et d'exécution de la politique belge en matière de développement, la Belgian Development Agency (BAD). Enabel est une variante "belge" du verbe anglais "to enable", qui signifie permettre, faciliter, rendre possible, autonomiser. La CTB, société anonyme de droit public, avait vu le jour en 1999 comme instance autonome chargée de l'exécution de la coopération belge. (Belga)