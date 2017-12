Nouveau le 1er janvier - Une rémunération complémentaire pour les salariés âgés qui adaptent leur carrière

(Belga) Les salariés âgés du secteur privé qui adaptent leur carrière avec réduction de salaire bénéficieront dès le 1er janvier d'une rémunération complémetaire provenant soit d'un fonds sectoriel, soit de l'employeur.

Cette mesure fédérale concerne les salariés d'au moins 60 ans qui passent d'un temps plein vers un 4/5e et les salariés de 58 ans qui passent d'un travail en équipe et de nuit à un travail plus léger adapté. La rémunération complémentaire est exonérée de cotisations sociales et n'est pas considérée comme salaire. (Belga)