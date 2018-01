Pour le PS, la façon de gérer la province du Brabant wallon est un exemple à suivre

A l'heure où certains évoquent la possible suppression des provinces, les intervenants lors des voeux de la fédération PS du Brabant wallon ont défendu l'institution provinciale, du moins le modèle brabançon wallon de celle-ci, samedi à Louvain-la-Neuve. Le parti socialiste, aux commandes de la province avec le MR, souhaite poursuivre ce partenariat après 2018. Et il plaide pour que, dans l'avenir, une potentielle réforme des provinces s'inspire de la conception brabançonne wallonne, à savoir une institution à taille humaine et venant en appui à l'action des communes.





Des millions réservés pour aider les communes brabançonnes



Pour la députée provinciale socialiste Isabelle Kibassa-Maliba, la Province souffre surtout d'être méconnue du grand public alors que son rôle est essentiel, notamment pour l'interactivité instaurée avec les communes. Depuis 2012, le collège provincial du Brabant wallon a d'ailleurs résolument orienté son action vers la "surpracommunalité": plusieurs millions d'euros sont ainsi réservés chaque année à des appels à projets lancés par la Province à destination des 27 communes brabançonnes wallonnes.



Le but est d'appuyer celles-ci pour mener des projets dans des domaines critiques comme l'accueil de la petite enfance, la lutte contre les inondations, la mobilité, etc. "La province du Brabant wallon est sans doute un exemple à suivre dans l'évolution institutionnelle: elle a une dimension humaine et travaille dans la proximité et la transparence. Nous respectons le travail entamé avec le partenaire actuel au niveau provincial et nous souhaitons continuer dans le même sens", a confirmé samedi Dimitri Legasse, le président de la fédération PS du Brabant wallon.