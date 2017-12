Soudanais torturés - Brecht Vermeulen: Pas de réunion de la commission de l'Intérieur durant les vacances

(Belga) Le président de la commission de l'Intérieur de la Chambre, Brecht Vermeulen (N-VA), n'a pas l'intention de convoquer cette commission entre Noël et Nouvel An pour entendre le Premier ministre dans le dossier des rapatriements de ressortissants soudanais

Les écologistes, tout comme le PS et le cdH, ont réclamé des explications du Premier ministre cette semaine en commission de l'Intérieur de la Chambre. Mais selon M. Vermeulen, il semble que l'interrogation porte avant tout sur la confiance du Premier ministre en son Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken. "Deux motions à ce sujet ont déjà été introduites, et seront traitées lors de la prochaine session plénière", justifie M. Vermeulen. Il ajoute que les sujets du rapatriement des Soudanais et de la politique de M. Francken ont déjà été abordés en plénière et en commission la semaine passée. Il pointe encore l'enquête indépendante que va mener le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et au sujet de laquelle un débat est prévu. "Sur base de ces informations, je maintiens ma première opinion et estime qu'un autre débat n'est pas nécessaire avant le 8 janvier 2018", en conclut le président de la chambre. (Belga)