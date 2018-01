70% des Wallons n'ont JAMAIS pris les transports en commun: quelles raisons évoquent-ils ?

En Wallonie, près de 70% de la population n'a jamais pris les transports en commun au cours de l'année 2017, ressort-il lundi de la sixième enquête nationale d'insécurité routière réalisée par l'institut Vias.

"On a chacun notre voiture", a réagi une personne interrogée en rue dans le RTL info 13h. "Et comme je ne sais pas marcher beaucoup, j'ai une carte handicapé, donc je me gare toujours au plus près".

"C'est très occasionnel, il n'y a que les enfants qui prennent les transports en commun chez nous", a confié un autre passant.

Vias estime que c'est le manque d'accès à ces moyens de déplacement en zone rurale qui expliquent ces chiffres étonnants. "Si les transports publics étaient plus accessibles, et mieux organisés, je les prendrais", confirme un troisième témoin.





Mieux en Flandre

Les Flamands sont beaucoup plus nombreux à se déplacer en transports en commun et à vélo que les Wallons, tandis que la voiture reste la reine sur les routes partout dans le pays.

En moyenne, 81% des citoyens belges ont conduit au moins une fois une voiture l'année dernière, d'après Vias, l'ex-Institut belge de la sécurité routière, qui a sondé 6.200 personnes. Plus de 40% ont pris au moins une fois les transports en commun, 46% le vélo et 10% le vélo électrique.

Ces chiffres cachent toutefois de grosses disparités selon les zones géographiques, montre l'enquête dont les résultats sont pour la première fois ventilés par province. Avec 68% d'usagers du vélo, Anvers est la championne de la petite reine. Dans le Luxembourg, ils sont à peine 17%. Ailleurs en Wallonie, cette proportion tourne autour de 25%, alors qu'elle s'élève à 45% dans la province flamande qui compte le moins de cyclistes, à savoir le Brabant flamand.



Bruxelles entre les deux

Bruxelles se situe entre la Flandre et la Wallonie, avec près de 30% d'habitants qui ont enfourché au moins une fois une bicyclette. La capitale se distingue surtout par son taux très élevé d'usagers des transports en commun: 63%.

En dehors de Bruxelles, le train, le tram ou le bus ont plus de succès en Flandre qu'en Wallonie. Dans les provinces flamandes, entre 40 et 45% de la population utilise ces modes de transport, à l'exception du Limbourg où cette part atteint seulement 32%.

En Wallonie, 32% est le score atteint par la province qui accueille le plus d'usagers des transports en commun, celle de Liège. Sur l'ensemble de la Région wallonne, quasiment 70% de la population n'a pas pris une seule fois les transports en commun au cours de l'année dernière.