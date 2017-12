A l'approche du Nouvel An, rush dans les salons de barbier: "On a des clients qui veulent se faire une petite beauté"

A quelques heures du réveillon du Nouvel An, des hommes se ruent dans les salons de barbier. Des rendez-vous plébiscités par la gente masculine de plus en plus soucieuse de son apparence.

La dernière soirée de l'année peut être l'occasion de se montrer sous son meilleur jour. A cet effet, nombreux sont ceux qui se bousculent dans les enseignes de prêt-à-porter ou encore chez les coiffeurs. Dans cette course aux préparatifs, les barbiers sont également très sollicités. Depuis le début du week-end, les clients s'enchaînent. Preuve que les hommes se soucient, de plus en plus, de leur apparence.





Pour "se faire une petite beauté"

A Couillet, les salons sont pris d'assaut. "La majorité réserve assez vite mais on a des clients de dernière minute qui veulent se faire une petite beauté, être beau, classe", confie Valerio Veri, barbier.

En fonction des tendances, des envies de chacun ainsi que des morphologies, les professionnels conseillent leurs clients afin de leur proposer la barbe qui leur convient le mieux.





La barbe, un effet de mode ?

Or qu'elle soit en pointe, en collier ou en bouc, la barbe reste un accessoire de mode que certains considèrent comme incontournable. "Tout le monde dit que c’est un effet de mode au niveau de la barbe. Les vrais vont diront ‘Moi je porte la barbe parce que je veux la porter, pas parce que les autres la portent'. Tout simplement", souligne Adrien Carlier, barbier.

De l'huile pour adoucir et parfumer la barbe, une coupe sur-mesure et des soins en tous genres. Le rendez-vous chez le barbier est également un moment de détente qu'ils sont de plus en plus nombreux à apprécier.