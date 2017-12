Valentin, 11 ans, rêve d'un jour monter sur la scène de Tomorrowland: "Merci à mes parents de me faire vivre ça" (vidéo)

Qui dit vacances scolaires, dit aussi stages en tout genre. A Jemeppe, c’est le métier de DJ que des jeunes ont pu découvrir toute cette semaine. Eux qui rêvent de mixer, un jour, sur la scène de Tomorrowland, ont pu constater, à quel point, devenir DJ demande beaucoup de travail.

Le son résonne dans leur casque. Ces DJ en devenir balancent les curseurs. Lors du dernier jour de stage, leur dextérité est de plus en plus précise.

"Au début, je mixais dans ma chambre avec un matos pas top mais là je sens que je m'améliore", confie Renaud.

Avec dix ans d'expérience, le maître est "DJ Flash", un professionnel du monde la nuit. A 28 ans, le Liégeois prodigue ses conseils et transmet sa passion. "Il y en a qui sont déjà talentueux car cela fait quelques années, qu'ils font de la musique. Pour d'autres, c'est le début et il faut que les choses se mettent en place. Evidemment, ils ne repartiront pas comme ils sont arrivés", explique Gary Mattard plus connu sous le nom de "DJ Flash".



"Merci à mes parents"

Parmi les plus jeunes, Valentin est DJ à 11 ans à peine. "Ce qui est dur, c'est la transition entre les soirées et le banc d'école", affirme-t-il.

Son rêve, il le vit en immersion. "Mon rêve est d'aller à Tomorrowland mais on verra bien où tout ça me mènera. C'est vraiment une passion et merci à mes parents de me faire vivre ça. C'est juste super", ajoute-t-il.

Ce vendredi, les 15 stagiaires ont reçu la visite du producteur Alex Germys. L'artiste estompe les clichés d'un métier particulier. "C'est un métier comme un autre. On va travailler la nuit mais après, on a une vie saine", indique-t-il.

Déjà une trentaine d'année que la musique électro fait danser les Belges. Qui sait demain peut-être, elle connaîtra de nouveaux ambassadeurs.