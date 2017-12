Comment faire garder ses enfants pour le réveillon du Nouvel An? Des crèches leur proposent une fête sur-mesure

Il n'y a pas d'âge pour réveillonner. Preuve en est, certains établissements spécialisés proposent aux plus petits une fête adaptée à leur âge.

Le réveillon du Nouvel An approche, l'heure est désormais aux derniers préparatifs. Pour certains parents, cette dernière soirée de l'année doit être l'occasion de souffler un peu. Ils envisagent ainsi de la passer sans leurs enfants. Pour ce faire, il faut donc trouver des gardes d'enfants

En plus des baby-sitter, des crèches et les maisons d'enfants proposent d'accueillir les plus jeunes. Ces établissement leur réservent alors un réveillon sur mesure.

A la maison d'enfants Youpaboum, le programme en fait rêver plus d'un. Un apéritif suivi d'un repas, un parcours sur les traditions du monde avant la fameuse Boum et un feu d'artifice. Une soirée calquée sur les désirs des plus jeunes. "J'ai envie de faire une boum, j'ai envie de faire des cadeaux", confie une enfant au micro de Justine Sow et de Didier Clippe.





Une initiative intéressante en terme de budget

A la différence du baby-sitting, il ne s'agit pas uniquement de faire garder ses enfants. Le but est également de leur offrir une fête adaptée à l'aube de la nouvelle année. Ainsi, cette alternative semble séduire de nombreux parents qui souhaitent avant tout satisfaire les envies de leurs enfants. "Ils ont déposé les enfants, et puis ils allaient voir ce qu'ils avaient faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient prévu quelque chose", avoue Paula Fuks, fondatrice de la maison d'enfants Youplaboum.

En terme de budget, l'initiative est aussi intéressante. Durant les fêtes, la ligue des familles conseille un forfait plus élevé pour les baby-sitters environ 100€ de 18h à 8h le lendemain. Pour le même prix, cette maison d'enfants propose sa soirée festive.





"On offre le repas du soir et le petit-déjeuner le matin"

"On accueille les enfants de 18 h jusque 11 h le lendemain. On offre le repas du soir et le petit-déjeuner le matin. Et en plus l'animation, le feu d'artifice, les lanternes, éventuellement des petits cadeaux, le maquillage", indique Mélusine Fuks, directrice de Youplaboum