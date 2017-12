De plus en plus d'homicides en Belgique: "Les gens ont une certaine facilité à passer à l’acte"

Les homicides sont de plus en plus nombreux en Belgique. Selon les statistiques de la police, les meurtres et assassinats connaissent une augmentation quasi constante au fil des années. On parle d’une hausse de 50% depuis l’an 2000.

En 2000, 681 ont été enregistrés contre 1.047 en 2016. Entre 2000 et 2016, l’augmentation est de près de 54%. Et cette tendance à la hausse semble se confirmer. Lors du premier semestre de l’année 2017, on comptabilise déjà 545 homicides.

Maître Pouossi constate l’augmentation lorsqu’elle effectue des gardes dans le cadre de la loi Salduz. "Les gens ont une certaine facilité à passer à l’acte", remarque l'avocate.





"L'Europe a été inondée d'armes"

Selon elle, plusieurs raisons peuvent expliquer une telle augmentation. "Ça s’explique selon plusieurs facteurs, la nervosité, la consommation accrue de produits stupéfiants ou encore la précarité", complète l'avocate au micro de Benjamin Samyn et François-Xavier Van Leeuw.

L’accès facilité aux armes à feu est également l’une des raisons qui peut expliquer un tel phénomène. "Je pense que l’Europe a été inondée d’armes qui proviennent des produits de l’est ou d’Afrique avec l’ouverture des frontières. Je pense que c’est un facteur qui doit entrer en ligne de compte et qui n’est pas négligeable", indique l'avocat Maître Donatangelo.





Les tentatives d'homicides restent majoritaires

Les statistiques de la police montrent que les tentatives d’homicides sont majoritaires et en hausse. En 2000, elles constituaient 68% des faits enregistrés, en 2017, elles atteignent 84%.