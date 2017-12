De plus en plus de faux billets en circulation: voici comment les reconnaître

Sur le premier semestre de cette année 2017, il y a eu plus de 18.000 faux billets retirés de la circulation. C'est une hausse de 10% en un an, selon les chiffres de la banque nationale. Notre journaliste Camille Mathouling précise qu'on risque d'en retrouver le plus souvent dans les magasins éphémères ou les marchés de noël, par exemple. Et ce sont, principalement, des billets de 20 et 50€. Puisqu'ils sont moins soumis à vérification que les grosses coupures.

Mais il y a quand même peu de risque d'y être confronté. 18.000 faux billets, ça paraît énorme mais contre 500 millions de vrais billets, c'est assez peu.

En plus les billets sont dotés de signes de sécurité de plus en plus performants. Donc de plus en plus difficiles à imiter. Et les commerçants sont équipés et formés pour détecter ses contrefaçons.

Quelques signes permettent d'identifier rapidement et simplement un faux billet, sans le moindre équipement. Au toucher, le papier du billet doit être ferme et craquant. Qu'importe sa valeur, cette sensation au toucher doit être la même. Une impression en relief doit également être perceptible.

Au recto, les bandes de gauche et de droite présentent une série de petites lignes imprimées en relief. Celles-ci garantissent l'authenticité d'un billet.

De plus, en regardant le billet par transparence, une bande noire apparaît. On aperçoit alors le symbole de l'euro et la valeur du billet en lettres blanches. La fenêtre située dans la partie supérieure de l'hologramme devient, elle aussi, transparente. Elle fait naître le portrait d'Europe, personnage de la mythologie grecque.

Si vous avez des doutes: la banque nationale a publié un cours interactif sur son site pour faire la différence entre vrai et faux billets.