De plus en plus de médecins étrangers exercent en Belgique

Le nombre de médecins étrangers actifs en Belgique a fortement augmenté entre 2010 et 2015, ressort-il d'une réponse de la ministre de la Santé Maggie De Block à une question parlementaire du député PTB Marco Van Hees.

Le nombre de médecins étrangers inscrits à l'Inami avec un diplôme belge est passé de 59 (soit 4,8% du total) en 2010 à 113 (6,59%) en 2015.



Ceux qui ont suivi leurs études à l'étranger sont passés dans le même temps de 227 (10,5% du total) à 359 (21,09%).



Sur les 8.978 praticiens ayant reçu un numéro Inami entre 2010 et 2015, 2.025 (1.882 étrangers et 143 Belges) étaient titulaires d'un diplôme obtenu hors du Royaume. Parmi eux, 1.555 sont encore actifs et 135 ont quitté le pays.



Sur ce total, 630 sont spécialistes, 369 candidats spécialistes, 109 généralistes et 42 candidats généralistes. Les 857 autres ont reçu un code de compétence 000, ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore reconnus pour une compétence spécifique et que seules un nombre limité de prestations sont remboursées. Trois quarts d'entre eux sont toujours dans cette situation.