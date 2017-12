Des milliers de clients Proximus privés d'internet, téléphone et télévision: des malfrats ont coupé des câbles

Vous êtes très nombreux à nous avoir prévenus via le bouton orange Alertez-nous: le réseau Proximus subit des perturbations en province du Brabant wallon. "Plus de Proximus, que se passe-t-il?", nous a déjà interrogé Benjamin ce samedi soir. "Grosse panne Proximus, TV, internet, téléphone fixe, dans la région de Walhain", a précisé Benoît vers 9h ce dimanche.



Contacté par nos soins, Proximus explique que la panne a été provoquée par des actes de vandalisme à Perwez et à Nil-Saint-Vincent (Walhain). "Un certain nombre de personnes sont entrées dans le bâtiment ici à Nil-Saint-Vincent et un autre bâtiment technique à Perwez. Ils ont coupé tout ce qui était câble, des câbles de fibre optique et les câbles en cuivre qui se trouvent dans la cave", indique Olivier Sion, responsable du réseau chez Proximus. Selon nos informations, les malfrats ont utilisé des disqueuses.



Conséquence: tous les clients de l'opérateur alimentés par ces bâtiments techniques n'ont plus internet, de téléphone et de télévision. La panne touche non seulement les habitants, mais aussi les commerçants: les paiements électroniques sont rendus impossibles. Du coup, certains s'attendent déjà à revoir à la baisse leurs bénéfices pour ce réveillon de Noël.



Ces actes pourraient ne pas être du vandalisme. En coupant les câbles, les auteurs ont, par la même occasion, paralysé de nombreux systèmes d'alarme de bâtiments. Des tentatives de vol ont d'ailleurs eu lieu dans la région cette nuit.



"Il faut savoir qu'il y a 3.000 câbles qui passent dans ce bâtiment à Nil-Saint-Vincent, ils ont été coupés à la disqueuse, c'est pour vous dire l'étendue des dégâts. Le travail des ouvriers prendra du temps. Pour certains clients, il faudra attendre la fin de la journée pour que la connexion revienne", a précisé notre journaliste François Genette en direct dans le RTLinfo 13H.



Les techniciens de Proximus se sont rapidement mis au travail dès ce samedi soir. Vers 2h du matin, du personnel supplémentaire a été appelé en renfort. Ce dimanche matin, près de 30 techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir la situation. Si le poste de Perwez a été plus facile à rétablir, pour celui de Nil-Saint-Vincent, en revanche, il faudra plus de temps. Proximus n'est pas sûr de pouvoir remettre en place l'entièreté du réseau avant la fin de la journée. A 16h40 ce dimanche, Proximus écrivait sur sa page Facebook: "Cher client, nos techniciens sont toujours occupé à faire le nécessaires pour réparer les dégâts à Nil-Saint-Vincent/Walhain. La situation devrait être rétablie ce soir 18h pour la grande majorité d’entre vous. Merci pour votre patience."