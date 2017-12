Des milliers de clients Proximus privés d'internet, téléphone et télévision: les câbles ont-ils été coupés pour faciliter les vols et cambriolages?

Au départ de l’énorme panne Proximus, c'est donc un acte de vandalisme. Des câbles ont été volontairement sectionnés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il pourrait s'agir, une fois de plus, d'une tactique pour "faciliter" des cambriolages dans la région. François Genette et Emmanuel Tallarico expliquent ce qui s’est passé pour le RTLinfo 19H.

Les ouvriers de Proximus travaillent sans relâche depuis samedi soir pour tenter de réparer les dégâts très sérieux causés par des vandales. Dans un bâtiment technique proche de Wahlain se trouvent 3.000 câbles de télécommunication et ceux-ci ont été vandalisés. "Il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées dans le bâtiment à Nil-Saint-Vincent et dans un autre bâtiment technique à Perwez et ils ont coupé tout ce qui était câbles de fibre optique et câbles cuivre qui se trouvent dans la cave", explique Olivier Sion, responsable du réseau chez Proximus, au micro de François Genette pour le RTLinfo 19H.





Des outils puissants utilisés



Conséquence de ces actes de vandalisme, plus d’internet, de téléphone ni de télévision pour des milliers de clients de l’opérateur et ce dans plusieurs communes du Brabant wallon. Et c’est une panne de longue durée car les malfrats ont utilisé des outils puissants comme des disqueuses pour faire un maximum de dégâts. Débordés, les ouvriers de garde ont dû faire appel à du renfort. "On fait appel aux techniciens qui sont de garde, mais ils ne sont pas assez nombreux, donc on a dû appeler d’autres techniciens qui sont spécialisés dans tout ce qui est jointage de fibre optique et de cuivre", précise M. Sion face à la caméra d’Emmanuel Tallarico.



Le but de cet acte de malveillance n’est pas encore établi, mais il est probable qu’il ait servie à faciliter les cambriolages. En mettant hors de service le réseau, les auteurs ont également neutralisé les alarmes des bâtiments et des vols ont été commis cette nuit dans la région.



A l’heure actuelle, la situation s’améliore, mais tous les clients n’ont pas encore vu leur connexion être rétablie.