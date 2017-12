Diandra, une Bruxelloise de 11 ans, va rencontrer le pape: elle fait partie des 12 enfants choisis pour participer à la messe de minuit

Qui dit Noël, dit aussi messe de minuit. Le pape François la célébrera, ce soir, au Vatican. Avec, comme le veut la tradition, ce qu'on appelle "l'hommage floral à l'enfant Jésus", c'est ce moment où des enfants lui offrent des fleurs. Une cérémonie, un peu particulière, cette année, puisqu'une jeune Bruxelloise de 11 ans y participera. Diandra, c'est son nom, est très fière, vous allez le voir, d'avoir été sélectionnée pour l'occasion. Nos envoyés spéciaux au Vatican Christophe Giltay et Regjep Ahmetaj l’ont rencontrée pour le RTL Info 13H.

Dans la foule qui se presse aux abords de la place Saint-Pierre, une maman photographie ses deux filles. La cadette, Diandra 11 ans, a été sélectionnée pour participer à la messe de minuit. "Je suis très joyeuse", explique l’élève de 6ème primaire à Forest.



"Tu sais déjà ce que tu vas devoir faire?", lui demande Christophe Giltay. "Pas trop, on va avoir une répétition et il y aura d’autres enfants. Et je vais porter une robe rose", répond la petite fille.





"C'est une grâce"



Eh bien sûr la maman sera dans la Basilique pour vivre ce moment exceptionnel. "C’est une grâce et cela fait depuis deux ans, j’ai fait un cheminement avec le Seigneur, donc voilà c’est l’apothéose", confie la mère de Diandra.



Diandra montre avec fierté son invitation mais ce n’était pas gagné d’avance. Les demandes viennent du monde entier et seuls 12 enfants sont choisis. "Elle ne savait pas si elle allait être sélectionnée. Ce n’était qu’hier, je l’ai emmené dans les appartements papaux et on l’a vu et on a dit qu’elle était trop grande. Puis la sœur a dit: on connaît le groupe, on l’a prend", souligne Mado Malanda, responsable du groupe "Maria Losako".



Une grande admiration pour le pape François

Ce groupe belgo-africain voue une intense dévotion à la vierge Marie et une grande admiration au pape François. "Quand je suis là à l’intérieur pendant que le pape célèbre la messe je suis transformée, je sais pas comment vous le dire, je suis aux anges", avoue Florence Makewene, membre du groupe "Maria Losako". Et pour Diandra, rencontrer François… "C’est super", dit la petite fille.