Ecolo dénonce: la Belgique a le record du monde de... l'indisponibilité des réacteurs nucléaires

On a beaucoup de réacteurs nucléaires dans notre pays pour produire de l'électricité, mais ils sont souvent à l'arrêt...

La Belgique détient le triste record du monde de l'indisponibilité imprévue des centrales nucléaires, a dénoncé jeudi le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Jean-Marc Nollet, après la révélation par la presse qu'un manque d'entretien de la part d'Electrabel est la cause du maintien à l'arrêt du réacteur de Doel 3 pendant tout l'hiver.



"Ce nouveau problème pose sérieusement la question de la fiabilité de nos centrales. Nous détenons le triste record du monde de l'indisponibilité imprévue de nos centrales nucléaires. Alors que la moyenne mondiale se situe sous les 4%, la Belgique caracole largement en tête avec plus de 25%, loin devant l'Iran (13,5%) et la Tchéquie (8,8%). La responsabilité d'Electrabel est écrasante et sa négligence n'a d'égal que son obstination à prolonger une technologie aussi inutile que dangereuse", a affirmé le député écologiste dans un communiqué.

"Pour une énergie qui se veut 'stable', l'indisponibilité globale de nos sept réacteurs dépasse l'entendement. Au moment où certains tergiversent encore au sien de la majorité, le signal envoyé par nos centrales vieillissantes est on ne peut plus clair : prolonger le nucléaire c'est prolonger l'incertitude et prendre le risque d'incidents et de black-out ingérables. La Belgique doit sortir du nucléaire au plus vite. Différentes études récentes ont montré que c'était parfaitement possible. N'attendons plus pour nous tourner vers l'avenir et la sécurité", a ajouté M. Nollet.

Selon le journal 'Le Soir', qui cite jeudi un rapport de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), un manque d'entretien de la part d'Electrabel peut être mis en cause pour expliquer la poursuite de la fermeture du réacteur de Doel 3. Un bunker abritant des équipements de secours (pompes de secours et générateurs diesel) et situé dans la partie non-nucléaire du site présente des fissures et/ou de détachements de morceaux de béton, précise le quotidien.