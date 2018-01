Eddy et Antonio interviewés juste avant de se baigner dans la mer du Nord: ils sont des milliers à braver le froid pour la tradition

Les températures ne sont pas très élevées, et pourtant, à Ostende, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour plonger dans l'eau froide de la mer du Nord. Année après année, la tradition a toujours autant de succès. Nos reporters Amélie Schildt et Regjep Ahmetaj ont été sur place.

Notre journaliste Amélie Schildt était sur la plage d'Ostende durant le RTLinfo 13H, juste devant la ligne de départ où s'amassent les participants. "Ils vont se jetter à l'eau pour une baignade un peu folle, dans une eau à 7°C! D'après le bureau des inscriptions, il y a au moins 3.000 participants cette année. Les très bonnes années, le nombre de personnes peut monter à 5.000", a-t-elle commenté en direct.

On attend le signal et on court en direction de l'eau

Notre reporter a interrogé deux "ours polaires", comme ils sont surnommés. Eddy et Antonio, venus d'Ypres, se préparaient psychologiquement à pénétrer dans l'eau froide de la mer du Nord. Mais quel est donc leur secret pour avoir le courage de se baigner? "Le premier secret, c'est bien se frictionner avec la crème solaire. Le deuxième, c'est qu'on attend le signal et là on court en direction de l'eau", a répondu l'un d'eux avec humour.



"Je suis là parce que l'année passée je l'ai fait pour la première fois, il faisait beaucoup plus froid, mais je suis revenu, pour l'ambiance aussi", a encore confié le participant.



S'il faut du courage et une petite dose de folie pour se lancer dans l'eau, les "ours polaires" peuvent aussi compter sur la soupe et le genièvre mis à disposition des baigneurs après leur exploit. De quoi se réchauffer et partager encore quelques éclats de rire pour aborder 2018 dans la bonne humeur.



Au final, 4.500 personnes ont bravé le froid. "Il y avait beaucoup d'ambiance et au moins 10.000 spectateurs présents sur la plage et la digue", s'est félicité Vincent Drouard, de Toerisme Oostende.