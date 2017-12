En Wallonie, 535.000 euros ont été débloqués pour installer des poubelles sur les aires de repos

Sur le bord des routes wallonnes, des déchets jonchent le sol. Sur les aires de repos, le constat est le même. Les déchets s'accumulent et les poubelles débordent.

Pour remédier à cette situation, le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio a débloqué une enveloppe de 535.000 euros. A Charleroi, Mons, Verviers et dans le Brabant wallon, de nouvelles poubelles vont être installées sur les aires de repos. Au total, ce sont 380 poubelles qui vont intégrer les aires d'autoroutes.





Responsabilisation et sensibilisation

Celles-ci permettront aux automobilistes d'effectuer un tri sélectif. Pour dissuader les contrevenants, des amendes sont distribuées. En matière de protection de l'environnement, responsabilisation et sensibilisation sont les maîtres-mots.

En octobre 2016, la SOFICO et la cellule Be WaPP (Pour une Wallonie Plus Propre) avaient lancé sur plusieurs aires autoroutières de Liège un projet pilote de tri sélectif des déchets. Ce test consistait à équiper 9 aires de repos d'un dispositif permettant aux usagers de séparer les PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) des autres déchets qu'ils déposent dans les poubelles des aires. A cette époque, il s'agissait d'une première en Belgique, selon la SOFICO.