Encore des files depuis 4h du matin aux centres de permis de conduire de Liège, Namur, Louvain-la-Neuve et Mons (photos-vidéo)

Comme hier et avant-hier, les candidats pressés de passer leur permis de conduire théorique sont arrivés tôt, très très tôt, aux centres d'examen.

Côté wallon, la raison est toujours la même: l'envie de passer le théorique avant que la réforme ne rentre en vigueur ce 1er janvier. En effet, dès cette date, deux fautes graves feront automatiquement rater le permis. Les candidats jugent donc que le système actuel est plus "facile". Mais côté bruxellois, une réforme n'arrivera que courant de l'année prochaine, pas le 1er janvier. Une confusion s'est pourtant produite et a amené les Bruxelloise à également se ruer vers les centres d'examen.



Résultat ce matin, un premier message nous est parvenu à 4h04 via notre bouton orange Alertez-nous. Nathalie amenait sa fille et constatait: "Il est à peine 4h du matin. Nous venons d'arriver à Wandre en Province de Liège pour qu'elle puisse passer son permis théorique et il y a déjà une file d'attente énorme." Elle est revenue vers nous une heure plus tard avec la première partie de la vidéo ci-dessus. "Il est 5h15 et la file s'allonge."

"Des kilomètres de files pour passer l'examen de permis théorique à Louvain-la-Neuve et cela déjà à partir de 5h30 du matin!", nous alertait encore une autre personne.



Idem à Suarlée (Namur) vers 6h00: "À 5h00 du matin sur le parking du permis théorique il y avait déjà une file d’une centaine de personnes, maintenant il y a une file de minimum 200 personnes", nous expliquait Armin, la deuxième partie de la vidéo ci-dessus à l'appui.