Que retiendront les enfants de l'année 2017? Ils s'expriment sans tabou

Nous avons demandé à quelques enfants de nous donner leurs avis sur l'année 2017 et d'exprimer leurs voeux pour 2018.

François Genette et Gaëtan Lillon se sont rendus dans une patinoire de Bruxelles afin de demander aux plus petits ce qu'ils pensent de l'année 2017. Certains ne retiendront que le positif des douze mois écoulés...



"C'était une très belle année parce que j'ai réussi mon CEB et que je suis passée en secondaire. Je suis très heureuse", a confié une enfant. "C'était une bonne année pleine de joie et de bonheur", a précisé une petite fille. "C'était amusant, rigolo, on s'est bien amusé", a lancé un petit garçon.



D'autres se montrent un peu moins enthousiastes concertant la qualité de cette année...



"Ce n'était pas une mauvaise année mais ce n'est pas non plus la meilleure", a expliqué un enfant moins décidé. "Il y avait un petit peu trop de guerres sur la Terre, c'était un petit peu moins bien", a détaillé un autre garçon.



Pour l'année 2018, un des enfants espère qu'il n'y aura pas d'attentat.