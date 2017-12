Gaspillage alimentaire : quelques idées pour jeter moins et faire des économies

Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires sont perdues ou gaspillées. Un chiffre impressionnant qui pousse à réfléchir. Une révélation de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Arnaud Gabriel et Guillaume Wils vous proposent quelques solutions pour jeter moins mais aussi économiser de l'argent.

Un tiers de la nourriture produite est finalement gaspillée, y compris en Belgique. En cette période de fêtes de fin d'année, la FAO appelle à éviter le gaspillage alimentaire.

Quelques alternatives pour ne pas jeter

Le gaspillage alimentaire est quotidien. En période de fêtes il est encore plus présent. Tout est pourtant récupérable, même les chips de vos apéritifs laissés toute une soirée sur la table. "C'est une tortilla qui a été réalisée à l'aide de reste. Vous avez des restes de chips, les deux pommes de terre qui restaient et que vous avez simplement découpé et précuites, des oignons, des œufs et du lait. Vous en profitez pour laisser tous vos restes d'olives, de saucissons, etc." suggère Yoneko Nurntantio.

La jeune femme ne jette que très rarement des aliments. Les légumes en trop finissent au four avec un filet d'huile ou dans une soupe. "Le tronc du chou-fleur qu'on a tendance trop souvent à jeter dans la poubelle parce que ce n'est pas joli à voir, vous le découpez et vous le mixez dans le potage, ça passe très bien avec le reste, c'est tout aussi bon."

Le gaspillage en Belgique

En Belgique la perte alimentaire globale est de 3,6 millions de tonnes par an. Au niveau mondial, le total est impressionnant : 1,3 milliards de tonnes gaspillées chaque année.

"A une époque où près d'un milliard de personnes souffrent de la faim, c'est excessif et cela représente un gaspillage de la main-d'œuvre, de l'eau, de l'énergie, des terres et des autres ressources utilisées" a publié l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Faites des économies

Ne pas gaspiller peut rapporter gros. Pour cette Bruxelloise, l'économie de la famille dépasse les 5000 euros par an. Un ou deux voyages en plus par an, simplement pour arrêter de jeter de la nourriture à la poubelle, ça vaut la peine d'y penser.

Un quart de ce que nous gaspillons est suffisant pour éradiquer théoriquement la faim dans le monde.