Des chômeurs inquiets n'ont pas reçu leur allocation et téléphonent à la CSC mais en vain: le syndicat s'explique

Plusieurs chômeurs qui passent par le syndicat CSC pour le paiement de leurs allocations ont démarré l'année 2018 dans l'angoisse. Le mardi, puis le mercredi, ils constataient qu'ils n'avaient pas reçu leurs indemnités. Inquiets, ils ont téléphoné à de nombreuses reprises aux bureaux du syndicat mais en vain. "La CSC de Bruxelles ainsi que la plupart des bureaux wallons on fermé leur numéro de téléphone à cause du très grand nombre de chômeurs qui appellent vu qu'ils n'ont toujours payé personne", signalait une personne mercredi matin via notre bouton orange Alertez-nous. "Depuis hier j'ai passé plus de 300 appels à la CSC. Toute les 10 secondes je recommence encore et encore sans JAMAIS avoir une seule réponse de leur part. Leur standard téléphonique est tout le temps apparemment saturé. J'aimerais comprendre pourquoi", nous écrivait encore ce matin Logan.

Nous avons joint l'attaché de presse de la CSC qui nous a livré l'explication. Il s'agit d'une question de date.

Les 30 et 31 tombant un week-end, le 1er étant un jour férié et le 2 janvier un jour de fermeture des bureaux à la CSC, les cartes de pointage que les chômeurs ont remis en fin d'année n'ont pu commencer à être traitées qu'hier, soit le mercredi 3. Afin d'avancer au plus vite dans le traitement des cartes et d'assurer le paiement des allocations le plus rapidement possible, le personnel de la CSC a décidé de se concentrer sur cette tâche administrative plutôt que de répondre aux innombrables appels téléphoniques qui auraient considérablement freiné son travail.

L'ensemble des paiements ont désormais été effectués ou devraient l'être incessamment.