La Belgique a connu 9 incidents nucléaires en 2017

Neuf incidents nucléaires ont eu lieu en Belgique en 2017, ressort-il mardi des statistiques de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Il s'agit d'une baisse significative par rapport à l'année précédente. Cependant, un incident qui n'était pas du niveau le plus faible selon l'échelle internationale INES s'est produit pour la première fois depuis 2015.



En 2016, quinze incidents nucléaires, tous de niveau 1, avaient eu lieu. Lors de l'année qui vient de s'achever, seuls neuf incidents ont été rapportés, mais l'un d'eux était de niveau 2. Celui-ci s'est produit en juillet, lors du transport de matériel radioactif mal emballé, embarqué dans des vols de passagers entre Le Caire et Bruxelles via Zurich. Plusieurs voyageurs, dont un Belge, ont potentiellement été exposés à un rayonnement supérieur à la limite prévue, mais sans conséquence significative pour la santé.



Au total, l'échelle internationale INES compte sept niveaux. L'un des huit incidents de niveau 1 concernait la centrale de Doel, où une dégradation du béton avait été constatée en octobre.