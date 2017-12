Le feu d'artifice devant l'Atomium devrait être maintenu malgré le vent: voici les détails pratiques

Le plateau du Heysel accueille ce dimanche 31 décembre le traditionnel feu d'artifice de la Ville de Bruxelles et ses festivités, de 22h30 à 1h du matin. L'occasion de célébrer le 60e anniversaire de l'Atomium et de l'Expo 58. Spectacle aérien, DJ et projections lumineuses sont au programme. 50.000 personnes sont attendues pour l'évènement.





L'événement maintenu malgré les rafales de vent



Le vent risque de jouer les trouble-fêtes. A Ostende, le feu d'artifice a été annulé. Pour Anvers, les autorités ont annoncé qu'elles y réfléchissaient... A Bruxelles, pour l'instant, l'événement est toujours maintenu malgré les fortes rafales de vent.



Dès 22h30, un DJ fera danser la foule pendant que des projections lumineuses mettront en valeur la majestueuse architecture du Palais 5. Ensuite, la compagnie anversoise Theater Tol fera découvrir aux spectateurs un opéra moderne en lumière. 'Garden of Angels' est un spectacle aérien composé de personnages féeriques (anges, musiciens, danseurs, etc.).Afin que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions possibles, un dispositif de sécurité sera mis en place.



À partir de 20h30, le site de l’événement sera totalement fermé au public. Il sera accessible à partir de 22h uniquement par les entrées suivantes:

- avenue de Bouchout – accès A

- avenue de l’Atomium – accès B

- boulevard du Centenaire via la place Louis Steens – accès C



Afin de faciliter le travail des services de sécurité, la Ville de Bruxelles conseille d'éviter les sacs à dos ce soir-là. Les bouteilles en verre sont interdites, ainsi que l'usage privé de pétards et feux d'artifice, comme précisé par le règlement général de police.Les organisateurs recommandent d'emprunter les transports en communs qui, pour l'occasion, seront gratuits à partir de minuit.