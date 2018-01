Le Samusocial était mal géré: ces cinq dernières années, sa dette s'est creusée...

C'est un bilan calamiteux qu'a révélé l'audit sur les comptes du Samusocial à Bruxelles.

L'ASBL a finalement bouclé l'année 2017 avec 1.500.000 euros de déficit. Selon Sudpresse, la moitié de ces dettes provient d'un régularisation à l'ONSS (Office national de sécurité sociale). Depuis ces cinq dernières années, cette dette n'a fait qu'augmenter.

L'audit réalisé par un cabinet spécialisé met en avant la mauvaise gestion du Samusocial. Mais aucune fraude de la part de l'ASBL n'a été constatée.





"Il y a un trou dans la caisse"

En juin dernier, la rédaction de RTL Info avait eu accès à la comptabilité déposée par le Samusocial auprès de la Banque nationale. A cette période, nous constations un "trou" de 11.000 euros dans les caisses de l'ASBL.

"Il y a un élément marquant, il y a un trou dans la caisse, de 11.000 euros plus ou moins, qui a été relevé par le réviseur d'entreprise. Il a noté dans son rapport annuel qu'il y avait clairement un problème de manque de contrôle et de manque de tenue et de gestion de la caisse. Où sont passés ces 11.000 euros ? C'est l'une des questions que la commission d'enquête devra régler", avait expliqué Hamza Fassi-Fihri, député régional bruxellois (cdH).