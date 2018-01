Le secteur hôtelier retrouve enfin ses couleurs à Bruxelles: d'où viennent les touristes qui y séjournent?

Le secteur hôtelier se porte mieux à Bruxelles. Sept millions de touristes y ont logé, l'an dernier avec un taux d'occupation moyen de 70%. Ce qui veut dire que les hôtels reviennent à leurs chiffres d'avant les attentats. Un reportage de François Genette et Gaetan Lillon.

Cela faisait longtemps que les hôtels bruxellois avaient connu des chiffres aussi positifs. 2017 a indéniablement été un très bon cru pour le secteur. "Nous avons des chiffres encourageants avec un taux d'occupation de 70% enregistré l'année passée. On revient à un niveau qui est quasiment celui d'avant les attentats", a expliqué Rodolphe Van Weyembergh, secrétaire général de l'association des Hôtels Bruxellois, au micro de François Genette.

Il s'agit d'un taux d'occupation en hausse de près de 8% en l'espace de 12 mois concrétisé par la venue l'an dernier de 7 millions de visiteurs. Parmi eux, ce sont évidemment les Belges qui restent les plus nombreux, suivis par les touristes français, brésiliens, russes et indiens. Concernant les périodes les plus fastes de l'année écoulée, il s'agit de la deuxième semaine de décembre durant laquelle a eu lieu la manifestation catalane. 99% des chambres étaient alors occupées. Mais si ces chiffres montrent une embellie, le secteur reste confronté à plusieurs obstacles.

"Les chiffres de fréquentation sont encourageants mais le secteur reste confronté à de nombreux défis, des charges patronales qui continuent de peser beaucoup trop lourd sur le secteur et une concurrence déloyale de type Airbnb", a précisé Rodolphe Van Weyembergh, secrétaire général de l'association des Hôtels Bruxellois.

Il faudra encore relever ces défis pour que la croissance renaisse de manière durable dans ce secteur.